Haut-Rhin : des viticulteurs attaqués en justice par des voisins incommodés par les odeurs de crottins de cheval

Une pétition pour soutenir le couple de vignerons a recueilli plus de 7 000 signatures.

Près de 7 000 personnes ont signé depuis mardi 17 septembre une pétition pour soutenir un couple de viticulteurs bio de la commune d'Orschwihr dans le Haut-Rhin, qui fait l'objet d'une procédure judiciaire de leurs voisins à cause de leur cheval rapporte France Bleu Alsace. Leurs voisins se plaignent de l'odeur du crottin et de l'urine de ce cheval de trait, Sésame.

Ils réclament une distance d'une vingtaine de mètres

Ces voisins, qui gèrent un gîte, réclament une distance d'une vingtaine de mètres entre leur maison et la zone de pâturage de Sésame. "On peut ramasser les crottins quand on a des voisins à proximité", estime la plaignante Marie-Odile Holer. Sur cette parcelle de 8 ares, elle dit avoir fait constater par huissier la présence de 50 crottins.

Une pétition créée mardi sur internet vient donc soutenir les viticulteurs critiquant "des néo-ruraux, qui rêvent d’une campagne aseptisée, sans odeur, sans insectes, sans coq, sans cloches".

Suite à une procédure entamée en 2014, l'affaire a été jugée en juillet 2018. Le tribunal d'instance de Guebwiller donne alors raison au couple de viticulteurs. Mais les voisins ont décidé de faire appel de ce jugement. L'audience est programmée le 18 novembre devant la cour d'appel de Colmar.