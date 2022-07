Fusillade dans le 11e arrondissement de Paris : l'un des suspects, âgé de 16 ans, mis en examen et incarcéré

Le mineur de 16 ans soupçonné d'être l'un des auteurs de la fusillade dans le 11e arrondissement de Paris lundi soir, a été mis en examen et incarcéré, a appris franceinfo de source judiciaire, confirmant une information de l'AFP.

Cette fusillade, qui a eu lieu lundi 18 juillet sur la terrasse d'un bar à chicha de la rue Popincourt, a fait un mort et quatre blessés. Vers 21h30, deux individus sont descendus d'un véhicule et ont tiré "sur deux individus attablés à la terrasse", rapporte la préfecture de police de Paris. D'après le maire de l'arrondissement, François Vauglin, ce sont les clients du bar qui ont maîtrisé l'un des deux tireurs, arrêté ensuite par la police. L'hypothèse d'un règlement de comptes est privilégiée par les enquêteurs.

L'adolescent de 16 ans a été mis en examen vendredi soir pour "assassinat en bande organisée, tentative d'assassinat en bande organisée, acquisition et détention sans autorisation d'armes de catégories A et B en réunion, et association de malfaiteurs en vue de crimes et délits", a-t-on précisé de même source. Auparavant, il a effectué près de quatre jours de garde à vue.