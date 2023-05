Eure : la justice suspend l’usage de drones pour surveiller une manifestation contre un projet autoroutier

L'utilisation controversée de drones pour surveiller la protestation contre un projet autoroutier avait été autorisée par la préfecture, une décision suspendue par le tribunal administratif de Rouen.

L’arrêté de la préfecture de l’Eure pris mercredi 3 mai pour autoriser l'utilisation de drones par les forces de l'ordre, afin de sécuriser ce week-end un rassemblement contre un projet de contournement autoroutier Est de Rouen, à Léry (Eure) a été suspendu ce vendredi par le tribunal administratif de la ville normande, selon une décision que franceinfo a pu consulter.



L’arrêté initial de la préfecture de l’Eure autorisait l’usage de deux caméras aéroportées pour surveiller le festival "Des bâtons dans les roues", organisé par les collectifs "Non à l'A133-134" et "Les soulèvements de la Terre", de vendredi à 18h à lundi à 14h. Un référé-liberté avait alors été déposé notamment par l’Association de défense des libertés constitutionnelles, le syndicat des avocats de France et le Syndicat de la magistrature.



Selon la décision du tribunal, l’arrêté préfectoral est suspendu en raison de "l’absence d’éléments circonstanciés sur de possibles troubles graves à l’ordre public du fait d’actions ciblées de certains des festivaliers ou d’individus isolés qui rejoindraient le rassemblement". "Il résulte de l’instruction (…) que ce festival se présente comme un festival aux allures de camp-action à la fois familial, festif, naturaliste, instructif et déterminé", poursuit la décision, poursuivant que "les familles et les enfants y sont bienvenus".



Le projet de contournement Est de Rouen comporte 41,5 kilomètres de voie entre l'A13 au Sud et l'A28 au Nord. Les autoroutes traverseront de nombreuses terres agricoles, d'espaces naturels notamment la forêt de Bord et passe à proximité d'habitations.