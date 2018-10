Eure : deux hommes condamnés à de la prison pour avoir roué de coups une prostituée

Deux hommes âgés de 24 et 30 ans ont été condamnés à six mois de prison ferme et 500 euros d'amende pour avoir frappé à plusieurs reprises une prostituée, après lui avoir volé son sac.

L'agression a eu lieu dans la forêt domaniale de Bord, au sud de Rouen. (CAPTURE D'ECRAN GOOGLE MAPS)