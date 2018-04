EN IMAGES. Visitez le nouveau (et lumineux) palais de justice de Paris

Il accueillera sa première audience lundi. Cet édifice de 160 mètres est le deuxième plus haut dans Paris intra-muros, après la tour Montparnasse.

De grands espaces et de la lumière. Le nouveau palais de justice de Paris va accueillir sa première audience, lundi 16 avril. Le tribunal de grande instance quitte ses murs historiques de l'île de la Cité pour cet édifice ultramoderne du nord-ouest de la capitale, dans le quartier des Batignolles. Une équipe de vingt personnes a travaillé pendant sept ans pour concevoir ce nouveau bâtiment, qui constitue le plus grand complexe de tribunaux en Europe. "Tout de suite, on a eu envie de détruire les symboles des anciens palais", résume l'architecte franco-suisse Bernard Plattner. Mais ce déménagement ne fait pas que des heureux : beaucoup d'avocats sont déjà nostalgiques du "vieux palais".

Envisagé depuis longtemps, le déménagement a été relancé en 2003 par le président Jacques Chirac. En 2009, son successeur, Nicolas Sarkozy, a tranché en faveur des Batignolles, dans le cadre du projet du Grand Paris. Le financement du tribunal prend la forme d'un partenariat public-privé (PPP). Le groupe Bouygues finance la construction du bâtiment et en assurera l'entretien et la maintenance pendant vingt-sept ans. En contrepartie, l'Etat versera un loyer pendant la durée du contrat, à l'issue duquel il deviendra propriétaire de l'édifice. Coût total : 2,35 milliards d'euros.