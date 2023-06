Disparition de Karine Esquivillon : Michel Pialle, une personnalité trouble

E. Lagarde, C. Blondieux, A. Guillé-Epée, C. Cuello, J. Delage, C. Berbett-Justice

Michel Pialle, 51 ans, a fini par avouer le meurtre de sa femme, Karine Esquivillon, vendredi 16 juin. Cela faisait pourtant plusieurs semaines qu’il recevait les médias pour faire part de son inquiétude.

Pendant des semaines, Michel Pialle a reçu chez lui des dizaines de journalistes, soucieux de montrer le visage d’un père de famille exemplaire et d’un mari compréhensif, lui qui affirmait que sa femme avait disparu volontairement. Des paroles glaçantes, à l’aune des aveux que l’homme vient de faire aux gendarmes. Derrière ces discours assurés, plusieurs personnes de l’entourage avaient relevé des contradictions. C’est le cas de l’ex-mari de Karine Esquvillon, père de ses deux premiers enfants.

Beaucoup de zones d’ombre dans sa personnalité

Michel Pialle reconnaissait avoir participé à des escroqueries avant de rencontrer sa femme. Mais il affirmait s’être assagi auprès d’elle. Dans le village, peu de gens connaissaient le couple, qui vivait discrètement dans un hameau à l’écart du bourg. Le maire avait rencontré Michel Pialle l’an dernier, pour une question d’urbanisme. Il n’en garde pas un bon souvenir. "Il prétendait connaître un tas de choses, et finalement, je me suis vite rendu compte que c’était que du vent", relate Frédéric Rager, maire de Maché (Vendée). Pourtant, Michel Pialle disait avoir des diplômes de maître d’œuvre et se présentait comme architecte sur les réseaux sociaux. Une zone d’ombre de plus dans le profil du meurtrier présumé.