DIRECT. Violences à Dijon : Jean Castex et Gérald Darmanin en déplacement dans le quartier des Grésilles

Ce qu'il faut savoir

Le Premier ministre, Jean Castex, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sont en déplacement dans le quartier des Grésilles à Dijon (Côte-d'Or), vendredi 10 juillet dans la matinée, près d'un mois après de violents affrontements entre membres des communautés tchétchène et maghrébine. Jeudi soir, le parquet a annoncé que deux personnes supplémentaires avaient été mises en examen et placées en détention provisoire, dans le cadre de l'enquête sur les violences survenues du 12 au 15 juin.

Plusieurs soirs de violence. A partir du 12 juin, le quartier des Grésilles avait connu plusieurs soirées particulièrement agitées, marquées par une série d'actions de représailles lancées par des membres de la communauté tchétchène venus de toute la France et d'Europe. Ces derniers voulaient se venger de l'agression d'un adolescent, imputée à des dealers des Grésilles.

Deux nouvelles mises en examen. Les deux hommes mis en examen jeudi sont âgés de 32 et 37 ans. Demeurant dans la région, ils ont déjà été condamnés et placés sous contrôle judiciaire dans le cadre d'autres dossiers. Ils font partie d'un groupe de six personnes placées en garde à vue depuis mardi.

Des réponses sur l'origine des violences ? Les faits de violence qui sont reprochés aux deux hommes mis en examen jeudi "semblent à l'origine de ce dossier", a déclaré le procureur de la République de Dijon, Eric Mathais, dans un communiqué. Ces faits avaient été commis dans la nuit du 9 au 10 juin "à l'encontre de victimes issues de la 'communauté dite tchétchène', par un groupe de personnes 'désignées comme d'origine maghrébine'".

Six personnes déjà mises en examen. Ces deux mises en examen s'ajoutent à six autres survenues entre le 20 juin et le 3 juillet dans le cadre de cette information judiciaire. Trois personnes avaient alors été incarcérées, et trois autres placées sous contrôle judiciaire, d'après le parquet.