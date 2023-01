DIRECT. Plan d'action pour la justice : le port des caméras-piétons sera généralisé pour le personnel de surveillance, annonce Eric Dupond-Moretti

Ce qu'il faut savoir

Des annonces particulièrement attendues. Eric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, dévoile jeudi 5 janvier un "plan d'action" issu des états généraux de la justice, qui avaient dressé le constat d'un "délabrement avancé" de l'institution et d'une "perte de sens" des professionnels. Le ministre de la justice annonce notamment la généralisation du port des caméras-piétons pour les surveillants de prisons. "Cet équipement est de nature à leur assurer la sécurité qui leur est due, et à apaiser les tensions au sein de la de la détention", a-t-il déclaré. Suivez notre direct.

Les amendes forfaitaires vont être en ligne. Parmi les annonces, le ministre prévoit la mise en place d'amendes forfaitaires en version électronique pour toutes les contraventions.

Éric Dupond-Moretti lance le "défi sans précédent" de la refonte de la procédure pénale. Cette refonte passera notamment par une "simplification des cadres d'enquêtes" conformément au souhait des forces de l'ordre. "Il ne s'agit pas de remettre à plat les grands principes", a assuré le ministre de la Justice, mais de "moderniser" une bible procédurale devenue, selon le rapport des états généraux, "excessivement complexe (et) illisible".

Vers une diminution du temps de la justice civile. Dupond-Moretti veut "diviser par deux" le délai de traitement des procédures civiles. La justice civile connaît, selon le rapport des états généraux, un "lent déclassement" et "ne parvient plus à trancher les litiges dans des conditions décentes". Or elle représente 60% de l'activité judiciaire (divorce, contentieux salarié-employeur, etc.).

Le budget du ministère va augmenter. Le ministre de la Justice annonce une hausse du budget, de 9,6 à 11 milliards en 2027. Ce budget est déjà passé de 7,6 milliards d'euros en 2020 à 9,6 milliards d'euros en 2023. "Les moyens permettront entre autres de revaloriser les gents du ministère, de poursuivre et finaliser le plan de 150 000 places de prison, de moderniser et agrandir les palais de justice et de recruter massivement pour renforcer les effectifs", a-t-il précisé.