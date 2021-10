DIRECT. Etats généraux de la justice : suivez le discours d'ouverture d'Emmanuel Macron

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #JUSTICE

: Un peu plus tôt dans la journée, un syndicat de magistrats avait estimé qu'il n'y avait "pas de travail sérieux possible en période préélectorale".

: "Pourquoi maintenant ? Premier élément de réponse, dans tous les domaines, nous devons agir jusqu'au dernier quart d'heure, tant qu'il y aura des progrès possibles, nous devons nous engager, nous le devons aux Françaises et aux Français".



Le président répond aux critiques sur le calendrier de ces états généraux.



: Emmanuel Macron est à Poitiers, pour ouvrir les états généraux de la justice. Vous pouvez écouter son discours ici.

: Il est 14 heures, voici le point sur l'actualité :



• Les prix du carburant continuent de grimper, de 2 centimes la semaine dernière. Le gazole, à 1,5583 euro en moyenne, est à son plus haut historique.



Emmanuel Macron lance à Poitiers des états généraux de la justice qui devront élaborer des propositions pour "remettre à plat" le système pour 2022 et au-delà. Ils réuniront pendant plusieurs mois tout l'écosystème de la justice : juges, procureurs, greffiers, auxiliaires, avocats... Dans cet article, on vous explique les critiques qui pèsent sur cette initiative.



La flamme olympique pour les Jeux d'hiver 2022 de Pékin a été allumée sur le site antique grec d'Olympie selon le rituel traditionnel, mais en l'absence du public à cause du Covid-19. Des militants pro-Tibet ont perturbé la cérémonie.



"La situation est contrastée ou en demi-teinte et il faut la juger, l'analyser secteur par secteur", a commenté Roselyne Bachelot, la ministre de la Culture, alors que ce secteur commence à retrouver du public après la crise sanitaire. Il est encore difficile d'avoir des chiffres précis pour connaître la situation du spectacle vivant, car le secteur et "en particulier le théâtre privé", est très "contrasté".



: "Pour nous le calendrier de ces Etats généraux, pour une réflexion en profondeur, nous apparaît très limité au niveau des attentes possibles. Il n'y a pas, selon nous, de travail sérieux possible en période préélectorale."



Sur franceinfo, cette magistrate fait part de ses réserves sur les Etats généraux de la justice, lancés cet après-midi par Emmanuel Macron.

: Il est l'heure de faire un point sur l'actualité :



"Il reste du travail à faire" pour mettre au point un chèque carburants pour compenser la hausse des prix à la pompe, a déclaré le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, ajoutant qu'il préférait l'option d'un chèque à une baisse de taxes.



