DIRECT. Agression d'Ivan Colonna : "l'acharnement systématique" de Franck Elong Abé "ne laisse que peu de doute sur les intentions d'homicide", assure le procureur antiterroriste

: Sur ces images, on voit que Franck Elong Abé s'est précipité sur Ivan Colonna et lui a sauté dessus brutalement. Pendant plus de 8 minutes, Ivan Colonna a été agressé. "L'acharnement systématique déployé par le mis en cause ne laisse que peu de doute sur les intentions homicides" de Franck Elong Abé, assure le procureur antiterroriste.

: Jean-François Ricard raconte le déroulé des faits qui se sont tenus dans la prison d'Arles le 2 mars. Ivan Colonna est descendu de sa cellule pour aller dans la salle de sport. A 10h10, Franck Elong Abé a rejoint la salle du sport qu'il devait nettoyer. La caméra de surveillance de la salle de sport a montré ce qu'il s'est passé entre les deux hommes.

: "Une fois de plus, le fanatisme islamiste est à l'origine d'un crime terroriste dans notre pays", déclare Jean-François Ricard, le procureur antiterroriste à propos de l'agression du militant indépendantiste corse Ivan Colonna.

: La famille d'Yvan Colonna, dans le coma après une agression par un codétenu, a appelé à ce que la mobilisation en Corse soit relayée "au-delà des cercles nationalistes". "Nous serons par la pensée au côté de cette jeunesse qui, demain dimanche, appelle à une mobilisation par laquelle elle souhaite dénoncer ce que la Corse subit, tout comme notre famille aujourd'hui après tant d'autres", a écrit la famille Colonna dans une lettre transmise par Christine Colonna, la sœur de l'ancien berger.

: Franck Elong Abé, un Camerounais de 36 ans, purgeait une peine de neuf ans d'emprisonnement pour "association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme". Il a été placé en garde à vue pour "tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste". France 3 Corse Viastella vous résume ce que l'on sait sur cet agresseur.

: Le militant indépendantiste corse Yvan Colonna, 61 ans, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat du préfet Claude Erignac en 1998, a été violemment agressé par un codétenu, Franck Elong Abé, qui l'a étranglé à mains nues puis étouffé, le plongeant dans le coma. Lors de sa conférence de presse, le procureur antiterroriste Jean-François Ricard doit revenir sur les circonstances de cette agression.

: Il est l'heure de faire le point sur l'actualité.



• La Russie maintient la pression sur Marioupol et continue son offensive sur Kiev et Kharkiv au onzième jour de l'invasion. La ville de Marioupol annonce vouloir évacuer des civils, après la conclusion d'un nouveau cessez-le-feu. Suivez notre direct.



• Le nombre d'Ukrainiens fuyant l'invasion russe a dépassé les 1,5 million en dix jours, annonce l'ONU. Il s'agit de la crise des réfugiés qui connaît la croissance la plus rapide en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale", a souligné dans un tweet le Haut-Commissaire aux réfugiés, Filippo Grandi.





• Jour de meeting aujourd'hui pour certains candidats. Eric Zemmour est à Toulon et devrait enregistrer le ralliement officiel de Marion Maréchal. Jean-Luc Mélenchon, lui, est à Lyon. Suivez notre direct.



• La skieuse Marie Bochet en argent en Super-G, déception pour Arthur Bauchet qui termine quatrième du Super-G, qualifications assurées pour les snowboardeurs... Voici ce qu'il faut retenir de la journée des Français.



• Le procureur antiterroriste Jean-François Ricard tient une conférence de presse à 12h30 pour évoquer l'agression commise sur Yvan Colonna, condamné à la réclusion à perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac, actuellement dans le coma. Suivez notre direct.