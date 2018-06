Dieudonné déclaré inéligible pour trois ans pour ne pas avoir déposé ses comptes de campagne

Le polémiste n'avait pas déposé de compte au titre de l'élection législative à laquelle il était candidat en juin 2017.

Dieudonné ne pourra pas se représenter à une élection pendant trois ans. Le polémiste a été déclaré inéligible pour cette période par le Conseil constitutionnel vendredi 22 juin. Il lui est reproché de ne pas avoir déposé de compte de campagne au titre de l'élection législative à laquelle il était candidat en juin 2017.

Dieudonné M'Bala M'Bala avait obtenu 3,8% des voix au premier tour dans la 1re circonscription de l'Essonne, loin derrière l'ancien Premier ministre, Manuel Valls (25,4%), qui l'emportera au second tour. Or, le code électoral prévoit que tout candidat ayant obtenu au moins 1% des suffrages exprimés établisse un compte de campagne retraçant l'ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées en vue de l'élection.

Le Conseil avait été saisi par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) chargée de vérifier la régularité des comptes. Il a par ailleurs prononcé vendredi l'inéligibilité d'une vingtaine d'autres candidats aux législatives, essentiellement pour ne pas avoir déposé de compte de campagne.