Dieudonné condamné à 30 000 euros d'amende pour injure publique envers une magistrate

L'humoriste controversé Dieudonné M'bala M'bala a été condamné mercredi 14 avril à 30 000 euros d'amende par le tribunal de Versailles pour injure publique envers une magistrate dans une vidéo, dont il avait contesté être l'auteur.

Dans cette vidéo, publiée le 8 avril 2020 sur YouTube puis retirée, on voyait Dieudonné, aujourd'hui âgé de 65 ans, critiquer vigoureusement les réquisitions d'une magistrate de Nanterre (Hauts-de-Seine), la comparant notamment aux femmes ayant collaboré au régime nazi. Lors d'une première audience en novembre, Dieudonné avait formellement contesté être l'homme sur la vidéo, assurant être victime d'un "deepfake", une technique sophistiquée consistant, entre autres, à superposer un visage sur un autre. Le tribunal avait en alors ordonné de nouvelles investigations sur l'authenticité de la vidéo et renvoyé le procès au 15 mars. Des perquisitions au domicile de Dieudonné et dans les locaux de sa société de spectacle n'avaient pas permis de retrouver de local de tournage.

Ce dernier a réagi, par la voix de son avocat, en se comparant à George Floyd, mort en 2020 après de longues minutes immobilisé sous le genou d'un policier aux Etats-Unis, et à Adama Traoré, décédé en 2016 après son arrestation par des gendarmes en France. "Comme ses frères George Floyd et Adama Traoré, Dieudonné a le sentiment d'être traité comme un homme noir dont les droits et la vie n'ont plus aucune valeur puisqu'il est aujourd'hui condamné en France, en 2021, pour des propos qu'il n'a pas tenus", a déclaré Me David de Stefano.