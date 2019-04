Deux-Sèvres : deux pompiers condamnés à de la prison avec sursis pour violence sur une stagiaire

Les deux hommes ont plaqué au sol une jeune femme de 17 ans au moment des faits.

Deux pompiers du centre de secours de Melle (Deux-Sèvres) ont été condamnés mardi 2 avril à de la prison avec sursis, après avoir été reconnus coupables de violences sur une stagiaire âgée de 17 ans au moment des faits, en juillet 2016, rapporte France Bleu Poitou.

L'un des pompiers écope de quinze jours de prison avec sursis, l'autre d'un mois avec sursis. La justice a également décidé que cette condamnation ne sera pas inscrite à leur casier judiciaire.

"Une plaisanterie" selon les deux agresseurs

Le 19 juillet 2016, l'un des deux hommes, pompier professionnel, arrête le véhicule qu'il conduit et, avec son collègue, fait sortir la stagiaire, avant de la mettre au sol et d'appuyer au niveau de son oreille. La scène est filmée, et l'on entend l'un des pompiers demander "C'est qui le patron ?". Lors de l'audience, début mars, le pompier volontaire a affirmé qu'il s'agissait d'une "référence à une publicité Sixt", une société de location de voitures.

La jeune fille de 17 ans a confié à un ami s'être sentie "blessée et humiliée" après cet épisode. L'affaire a ressurgi lors d'une enquête interne menée quelque temps plus tard pour "harcèlement moral", qui n'a, quant à elle, pas donné lieu à des poursuites.

Lors du procès les deux hommes, âgés de 44 et 49 ans, ont contesté toute violence, évoquant une "plaisanterie et un jeu". Tous les deux sont suspendus depuis mars 2018. Ils ont dix jours pour faire appel.