Deux policiers condamnés à six et huit mois de prison avec sursis pour des violences lors d'une interpellation dans le Val-d'Oise

Deux policiers ont été condamnés, jeudi 1er août, à six et huit mois de prison avec sursis pour avoir frappé à coups de poing et déclenché plusieurs fois de pistolet à impulsion électrique sur un jeune homme, lors d'une interpellation en 2021 dans le Val-d'Oise.

En janvier 2021, cinq membres du groupe de sécurité de proximité du commissariat d'Argenteuil sont en patrouille dans un quartier plutôt calme de Cormeilles-en-Parisis. Lors d'un contrôle dans les parties communes d'un immeuble, ils découvrent dans un téléphone la photo privée d'un collègue en bas résille, qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux.

Le jeune homme explique avoir alors subi un déchaînement de violence de la part des agents. Pendant l'intervention de 40 minutes, "il y a eu deux coups de poing, des coups de pied au niveau du genou et des coups de taser... une quinzaine", avait décrit lors du procès le jeune homme, âgé de 19 ans à l'époque des faits, assurant ne pas s'être débattu, tétanisé par la peur. Les examens médicaux constateront de multiples hématomes et contusions au niveau du visage et de la jambe gauche, ainsi que des retentissements psychologiques.

Un procès marqué par l'omerta

Fin juin, le procès avait été marqué par l'omerta et les déclarations allusives. A l'audience, les trois fonctionnaires ont réfuté les coups. Le chef du groupe, détenteur du pistolet à impulsion électrique, a expliqué ne l'avoir utilisé qu'une seule fois "en mode contact", directement sur le jeune homme, et le reste en mode dissuasif (un déclenchement du bruit). L'analyse de l'arme a fait état de 27 déclenchements, 26 d'une seconde et un de cinq secondes.

L'instruction a basculé grâce au témoignage d'un des cinq fonctionnaires, ostracisé depuis. Il a décrit qu'un fonctionnaire "a mis un coup de poing", et un autre "plusieurs coups de taser sans aucun motif". Depuis, il a été mis en détachement de la police à sa demande et a déménagé dans une autre région.

Le policier condamné à huit mois de prison avec sursis simple a également l'interdiction d'exercer sur la voie publique pendant un an. Un troisième fonctionnaire, également poursuivi pour violences, a été relaxé au bénéfice du doute. Les deux autres membres de l'équipage, qui comparaissaient pour s'être abstenus d'avoir empêché les violences, ont été relaxés.