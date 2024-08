Deux anciens dirigeants de Bio C'Bon renvoyés en correctionnelle pour pratiques commerciales trompeuses

Thierry Chouraqui et Jean-Bernard Brissaud, respectivement ancien dirigeant et fondateur des supérettes Bio C'Bon, seront jugés en mai prochain pour pratiques commerciales trompeuses. Ils sont accusés d'avoir fait souscrire à plusieurs milliers d'investisseurs des produits financiers risqués sans les informer correctement, a appris l'AFP vendredi 2 août.

Les deux hommes ont aussi été gérants "de droit" et "de fait" d'une société nommée Marne & Finance, liquidée fin 2023, et qui a commercialisé pendant près de dix ans des produits financiers plus risqués qu'il n'y paraissait, selon l'avis à victime envoyé le 19 juillet par le parquet de Paris, consulté par l'AFP.

Un risque financier bien plus important que prévu

Il est reproché aux deux hommes d'avoir pu induire en erreur au sujet des "caractéristiques" des produits proposés à la vente, par l'intermédiaire de conseillers financiers ou conseillers en gestion de patrimoine. Les deux produits en question, "Immo Capital Builder System" et "Bio C Bon builder", devaient permettre de contribuer au développement de l'activité commerciale de Bio C'Bon, ou d'acquérir des locaux commerciaux. La somme investie était assortie d'une promesse de retrouver ses fonds à terme et d'intérêts garantis, mais le risque financier était bien plus important que ne le pensaient de nombreux investisseurs.