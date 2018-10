Démarchage à domicile : comment éviter de se faire arnaquer ?

Dans le Poitou, plusieurs personnes viennent d'être victimes de démarchage abusif dans le bâtiment. Elles ont signé des contrats à prix d'or pour des travaux dont elles n'avaient pas besoin. Une personne âgée qui fait partie des victimes a décidé de témoigner anonymement au micro de France 2. "Je les ai laissés faire. Mais je ne voulais pas parce que je n'avais pas assez d'argent", confie-t-elle.

Se donner le temps de la réflexion

Cette personne âgée fait partie des cibles privilégiées des escrocs. Une vingtaine de plaintes a été déposée pour d'autres travaux comme une réparation de toiture ou de tableau électrique. Dans ce genre de situation, un seul conseil s'impose : "La plus grande prudence c'est : 'Je suis démarché à domicile, je ne signe rien le jour du démarchage. Je me donne le temps de réfléchir, surtout si on est sur un démarchage qui implique un montant conséquent d'achat'", explique Stéphanie Petitjean, directrice de la protection des populations de la Vienne. À noter que la plupart des associations peuvent engager une discussion à l'amiable avec les entrepreneurs indélicats. Mais en général, ceux-ci disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés. Alors, il ne reste plus qu'à porter plainte.

Le JT

Les autres sujets du JT