Darty : une enquête vise plusieurs magasins suspectés de blanchiment d'argent en bande organisée

Une enquête se penche sur une dizaine de magasins Darty. Ils sont soupçonnés de blanchiment d'argent en bande organisée. Haziz Faddel, responsable d'encaissement dans une boutique parisienne, dit avoir été témoin de transactions suspectes quasiment chaque semaine. "Des personnes qui viennent et qui arrivent avec des sacs, des mallettes pleines de billets (...) ça peut être des sommes de 20, 30, 40, 50 000 euros et ils sont reçus en VIP et emmenés dans le bureau du directeur", raconte ce lanceur d'alerte, qui a accumulé de nombreuses preuves.

Le PDG aurait été prévenu par un salarié en 2017

Sur certaines factures, des montants pharamineux sont inscrits, alors qu'il est légalement interdit de payer plus de 1 000 euros en cash. Selon Mediapart, entre 2014 et 2021, des centaines de transactions illégales auraient été réalisées chez Darty pour un montant d'au moins 1,5 millions d'euros. Une dizaine de magasins sont concernés, à Paris et en proche banlieue. Le PDG aurait été prévenu par le salarié en 2017. Le groupe Fnac Darty dit coopérer activement avec la justice, et estime que ces faits concernent seulement quelques individus. Cinq personnes ont été licenciées depuis le début des investigations, en mai dernier.