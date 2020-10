Chili : les super héros de la justice sociale

Pikachu et Spiderman ne sont pas que des super héros dans la fiction. Au Chili, ils se retrouvent tous les vendredis sur la Plaza Italia. C'est le point de rassemblement des Chiliens depuis plus d'un an, qui réclament davantage de justice sociale. Sous le costume de Pikachu, on retrouve Giovanna Grandon, alias "Tante Pikachu". Le jour, elle est conductrice de bus. Ce sont les réseaux sociaux qui l'ont rendue célèbre en octobre 2019, grâce à une chute dans son costume lors de la première grosse manifestation pour la cause.



Un Spiderman pas comme les autres



Sous le déguisement de Spiderman, on retrouve Renato Aviles, danseur et acrobate de profession. Il est lui aussi devenu célèbre sur les réseaux sociaux. "Je dansais dans la rue et le public a demandé que je bouge mes fesses. J'ai commencé à danser La culiquitaca, à faire des trucs comme Michael Jackson; et le surnom de Stupide et Sensuel Spiderman est né", dit-il aux équipes de France Télévisions. Un référendum pour modifier la constitution des années Pinochet est prévu le dimanche 25 octobre.