Charente-Maritime : Maurice le coq jugé pour son chant

Maurice, un coq de quatre ans qui vit à Saint-Pierre-d'Oléron (Charente-Maritime), se retrouve au cœur d'une affaire judiciaire qui doit sans doute le dépasser. Depuis deux ans, sa propriétaire Corinne se bat contre des voisins excédés. Elle a toutefois obtenu le soutien de nombreux riverains et de l'édile de cette commune de 6 700 habitants. Mais les plaignants, un couple de retraités, réclament le départ pur et simple du gallinacé et ont même obtenu un procès.

"La seule chose qu'ils ne veulent pas, c'est entendre ce coq tous les matins", explique Corinne. Une histoire qui affole la toile et intéresse une chaîne de télévision néo-zélandaise et le prestigieux New York Times. Sur le web, une pétition pour sauver le coq Maurice a recueilli plus de 117 000 signatures. Pour soutenir Corinne et Maurice, d'autres propriétaires de coqs ont prévu de faire le déplacement devant le tribunal de Rochefort juste avant l'audience prévue jeudi 4 juillet.

