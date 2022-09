Chantage à la sextape à Saint-Etienne : cinq personnes en garde à vue dont le maire Gaël Perdriau

Gaël Perdriau est mis en cause dans une affaire de chantage à la vidéo intime visant son ancien premier adjoint.

Cinq personnes sont auditionnées en garde à vue mardi 13 septembre au matin à Lyon par le police judiciaire dans le cadre d'une information judiciaire sur un chantage à la sextape à la mairie de Saint-Etienne, dont le maire Gaël Perdriau, a appris franceinfo de source proche de l'enquête.

Le directeur de cabinet du maire, Pierre Gauttieri, la directrice de cabinet adjointe Claire Vocanson, ainsi que les deux personnes soupçonnées d'avoir co-organisé le complot Gilles Rossary-Lenglet et Samy Kéfi-Jérôme sont aussi en garde à vue.

Ils sont soupçonnés d'être impliqués, à différents niveaux, dans un chantage à la sextape qui a duré des années à l'encontre de Gilles Artigues, l'ancien premier adjoint du maire de Saint-Etienne. L'affaire a été révélée par Médiapart le 26 août dernier.

Gaël Perdriau a toujours nié

Gilles Rossary-Lenglet a affirmé à Médiapart avoir organisé, avec son ex-compagnon Samy Kéfi-Jérôme, un rendez-vous à Gilles Artigues avec un escort boy pour le piéger. La scène a été filmée et, selon lui, la vidéo a permis à l'équipe municipale de Gaël Perdriau et à son directeur de cabinet de faire pression sur Gilles Artigues pour le dissuader d'une éventuelle dissidence. Gilles Rossary-Lenglet assure avoir touché 50 000 euros pour l'opération, par la mairie de Saint-Etienne.

Après ces révélations, le maire de Saint-Etienne a nié toute implication dans cette affaire mais, depuis, Médiapart a mis en ligne plusieurs enregistrements de conversations, dont certaines, selon le média, sont des échanges entre Gaël Perdriau et Gilles Artigues au sujet de ce chantage.

Une information judiciaire pour "atteinte à l'intimité de la vie privée, chantage aggravé, soustraction de bien public par une personne chargée d'une fonction publique, abus de confiance et recel de ces infractions". Des perquisitions ont eu lieu à la mairie de Saint-Etienne le 5 septembre.

Procédure d'exclusion des Républicains

En raison de cette affaire, Gaël Perdriau va être exclu du parti Les Républicains, la procédure d'exclusion est en cours, a indiqué le secrétaire général LR Aurélien Pradié ce mardi à franceinfo.

"S'il revient désormais à la justice, au vu des dernières révélations de ce lundi, de se prononcer sur la culpabilité et le degré d'implication de M. Perdriau, Les Républicains ne peuvent que condamner les méthodes ignobles utilisées par le maire de Saint-Etienne à l'encontre d'un rival politique. Ces méthodes sont indignes d'un élu de la République et de tels actes sont totalement contraires aux valeurs portées et défendues par Les Républicains au sein du débat public", explique le parti dans un communiqué ce mardi.