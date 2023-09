Botulisme à Bordeaux : une enquête préliminaire ouverte notamment pour "homicide involontaire"

Une femme atteinte de botulisme est décédée après avoir mangé des sardines au Tchin Tchin Wine Bar. Le parquet de Bordeaux ouvre une enquête.

Temps de lecture : 1 min

Le parquet de Bordeaux a ouvert dans la matinée du vendredi 15 septembre une enquête préliminaire, notamment pour "homicide involontaire" à l'encontre de l'établissement bordelais Tchin Tchin Wine Bar, après qu'une personne est morte en début de semaine parmi une douzaine atteinte de botulisme après avoir mangé des sardines en conserve artisanale dans le restaurant, rapporte France Bleu Gironde.

>> Gironde : à la recherche de potentielles victimes du botulisme

L'enquête préliminaire a également été ouverte pour "blessures involontaires" et "mise sur le marché de denrées préjudiciables à la santé et vente de denrées corrompues ou toxiques". Le gérant de l'établissement risque plusieurs années de prison et plusieurs milliers d'euros d'amende. L'enquête est confiée à la police judiciaire, l’Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (Oclaesp) et la direction départementale de la protection des populations (DDPP).

L'Agence régionale de Santé recense 12 victimes de botulisme

Plusieurs personnes ont contracté le botulisme, maladie neurologique grave et rare, après que le Tchin Tchin Wine Bar leur a servi des sardines en bocal, entre le lundi 4 et le dimanche 10 septembre. L'Agence régionale de Santé (ARS) en Nouvelle-Aquitaine recense 12 cas au total, âgés de 30 à 40 ans à l'exception d'une septuagénaire. La plupart sont de nationalité étrangère (USA, Canada, Allemagne, Irlande). L'une d'entre elles, une femme âgée de 32 ans, est décédée en région parisienne.