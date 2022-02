Balcon effondré à Angers : le procès s'ouvre au tribunal correctionnel

C'est un drame qui aura mis cinq ans avant d'être porté en justice. Le 15 octobre 2016, en plein cœur d'Angers (Maine-et-Loire), un balcon s'est effondré lors d'une soirée étudiante. Dix-huit jeunes ont chuté de plus de huit mètres, et quatre d'entre eux ont perdu la vie. Dès le début de l'enquête, l'existence de malfaçons est de suite évoquée pour ce bâtiment construit en 2000. Les traces, notamment, interpellent : choquantes, elles montrent le balcon comme coupé net, comme ceux du dessous, emportés eux aussi, mais vides, au moment des faits.



Des expertises accablantes

Cinq personnes liées à la construction de l'immeuble sont poursuivies pour homicide involontaire. Il s'agit de l'architecte, le chef de chantier, le conducteur des travaux, le gérant de l'entreprise de gros œuvre et la personne en charge du contrôle technique. Des expertises se sont par ailleurs succédées, et elles sont accablantes : béton poreux, armatures mal montées, étanchéité défaillante... De son côté, la défense évoque d'autres causes potentielles, comme un défaut d'entretien. Le procès se tiendra au tribunal correctionnel d'Angers du mercredi 9 février au vendredi 4 mars. Les prévenus encourent jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.