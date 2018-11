Auxerre : un jeune conducteur sans permis tente d'échapper à un contrôle et fonce sur des policiers

Un conducteur de 19 ans qui roulait sans permis a foncé sur des policiers mercredi. Il tentait d'échapper à un contrôle d'identité.

Un conducteur âgé de 19 ans a été interpellé après avoir foncé à deux reprises sur des policiers mercredi 14 novembre à Auxerre (Yonne), rapporte France Bleu Auxerre. Il roulait sans permis. Les policiers n'ont pas été blessés.

Les faits se sont déroulés mercredi soir, vers 22 heures. Un conducteur a tenté d'échapper à un contrôle de police, sur le boulevard du 11 novembre à Auxerre. Il a d'abord fait mine de ralentir, avant d'accélérer en prenant la fuite vers les rues du centre-ville.

En se retrouvant face à une patrouille, il enclenche alors la marche arrière et percute un mur. La voiture est immobilisée et les policiers vont à sa rencontre. Le conducteur redémarre, fonce sur les agents de police sans faire de blessés, et continue sa course folle.

Une course-poursuite

Il fait face à une nouvelle patrouille de police, à pied cette fois, et commet un nouveau passage en force. Les policiers font alors feu sur le véhicule en visant les roues. La course-poursuite s'est finalement terminée un peu plus loin, au rond-point de la Chaînette, où l'automobiliste a fini par perdre le contrôle de son véhicule. Il a été immédiatement interpellé.

Les policiers ont ensuite découvert que l'automobiliste, âgé de 19 ans et originaire de Maligny, n'avait pas le permis de conduire. Le jeune homme se trouvait jeudi matin en garde à vue, pour "refus d'obtempérer" et "violences sur personnes dépositaires de l'autorité publique".