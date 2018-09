Assassinat de Natacha Mougel : l'expert psychiatre condamné

Un expert psychiatre a été condamné vendredi 21 septembre au civil pour faute. Il avait permis en 2009 la libération d'un homme déjà condamné pour viol. Celui-ci avait récidivé un an plus tard et assassiné une jeune femme de 29 ans.