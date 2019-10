Arrestation de deux fugitifs grenoblois : "On a acquis la conviction qu'ils menaient une cavale conjointe"

Le chef des enquêteurs raconte à franceinfo comment ses équipes ont mené la traque durant plusieurs mois.

Figures locales du banditisme grenoblois, les deux Français de 32 et 33 ans interpellés le 1er octobre dans la région de Lyon, étaient recherchés depuis des mois dans des affaires différentes. Ils faisaient l’objet d'un mandat d’arrêt international depuis le mois d'avril pour "tentative d'homicide volontaire" et "vol à main armée" dans la région de Grenoble.

On a compris qu'ils étaient ensemble

En avril, la BNRF (Brigade nationale de recherche des fugitifs) est saisie. C’est notamment elle qui avait traqué puis retrouvé Rédoine Faïd, braqueur récidiviste, célèbre pour ses spectaculaires évasions. Un détail intrigue vite les enquêteurs : "À partir du moment où nous avons commencé à travailler sur le premier fugitif, on a mis beaucoup de moyens, beaucoup d'effectifs en collaboration avec les collègues de la PJ [Police judiciaire] de Grenoble et de la BRI [Brigade de recherche et d'intervention] de Lyon pour déterminer son mode de vie en cavale. On a acquis au bout d'un certain temps la conviction qu'il se trouvait en compagnie du second fugitif qui est un de ses proches, et donc qu'ils menaient une cavale conjointe", raconte Jacques Croly, le chef de la BNRF.

L'étau se resserre. Les enquêteurs doivent anticiper les moindres faits et gestes des fugitifs. Il faut être discret et minutieux.

Le but est de tisser une véritable toile d'araignée autour de nos objectifs pour que le jour où ils feront une erreur, on soit placé pour pouvoir les interpeller.Jacques Croly, chef de la BNRFà franceinfo

"À partir du moment où on a pu les localiser sur la commune de Vernaison au sud de Lyon, un petit village relativement paisible où ils pensaient tous deux pouvoir être à l'abri, on a pu les interpeller sans heurts et sans incidents" , explique Jacques Croly.

Jugés en leur absence pour tentative d'homicide volontaire une semaine avant leur arrestation, les deux hommes ont été condamnés à 15 et 8 ans de réclusion. Ils sont incarcérés dans la région de Grenoble.