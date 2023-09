Annecy : l’organisateur d'un défilé nationaliste non-déclaré condamné à une amende de 1500 euros

La manifestation avait réuni une quarantaine de personnes, le mardi 16 mai au soir, dans le centre-ville d'Annecy.

Temps de lecture : 1 min

L’organisateur d’un rassemblement d’une quarantaine de militants d’extrême droite, en mai dernier à Annecy (Haute-Savoie), a été condamné ce vendredi à une peine de 1 500 euros par la tribunal correctionnel d’Annecy, rapporte France Bleu Pays de Savoie.

>> "Une image nauséabonde", "ça me fait froid dans le dos"... Des élus s'indignent après une manifestation de nationalistes à Annecy



Celui qui avait été identifié comme l’organisateur de ce rassemblement, un homme de 28 ans, a été condamné pour "non-déclaration de manifestation". Il écope d’une amende de 1 500 euros, d’une interdiction de manifester pendant six mois et d’une interdiction de détenir une arme pendant deux ans. S’il a reconnu les faits, il a expliqué qu’il n’avait pas déclaré ce rassemblement afin d’éviter "des attroupements d’éléments adverses" et "éviter des émeutes".



Ce défilé nationaliste avait réuni une quarantaine de personnes, le mardi 16 mai au soir, dans le centre-ville d'Annecy. La scène, filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, avait indigné de nombreuses personnalités politiques, comme Jean-Luc Mélenchon. Le préfet de la Haute-Savoie avait condamné l'organisation de ce défilé nocturne.