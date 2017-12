Agression dans un lycée : cinq élèves déférés devant un juge après la plainte d'une enseignante

Ils sont accusés d'avoir agressé l'une de leurs enseignantes. Cinq élèves du lycée Auguste-Renoir d'Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), âgés de 16 et 17 ans, doivent être déférés devant un juge des enfants mardi 5 décembre pour violences volontaires, a annoncé le parquet de Nanterre à l'AFP. Leur placement sous contrôle judiciaire a été requis par le parquet.

Dix jours d'incapacité de travail

Pour le parquet, les faits sont "aggravés par trois circonstances : [ils] se sont passés en réunion, dans un établissement scolaire et sur une personne chargée d'une mission de service public". La professeure, qui s'est vu reconnaître une incapacité temporaire de travail de 10 jours, avait porté plainte le 27 novembre pour "agression sexuelle". Elle accusait les cinq mineurs de s'être livrés, quatre jours plus tôt, à des attouchements sur elle lors d'un exercice de confinement.

Aucun des élèves mis en cause n'est connu de la justice, avait précisé le parquet la semaine dernière. "Quelle que soit la qualification pénale retenue, encercler un professeur et le menacer est inacceptable", avait estimé l'inspection académique, ajoutant qu'"une procédure disciplinaire [avait] été engagée, qui se terminera devant un conseil de discipline". Le lycée Auguste-Renoir est un établissement général et professionnel qui accueille 1 000 élèves.