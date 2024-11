Affaire Pierre Palmade : l’humoriste condamné à 2 ans de prison ferme

Pierre Palmade a été condamné, mercredi 20 novembre, à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme. Il était jugé pour blessures involontaires après le grave accident de la route qu’il avait provoqué, sous drogues, en février 2023.

Du soulagement et une certaine satisfaction. C’est ce qu’a exprimé l’avocat des parties civiles à la fin de l’audience, mercredi 20 novembre. "Ils sont satisfaits de la tenue des débats", a-t-il déclaré. Pierre Palmade est reconnu coupable de blessures involontaires sur une famille. Il écope de 5 ans de prison, dont 2 ans ferme, conformément aux réquisitions du parquet. À l’audience, l’humoriste semblait regarder dans le vide. "Je suis terrassé de voir en vrai les victimes, leurs blessures et leurs traumatismes m’ont mis par terre", a-t-il expliqué.

Trois personnes avaient été grièvement blessées

Le père de famille porte encore les séquelles de l’accident du 10 février 2023. Ce soir-là, le véhicule du comédien le percute de plein fouet. À bord, il y avait également son fils de 6 ans et sa belle-sœur. Tous sont grièvement blessés et la jeune femme, enceinte de six mois et demi, va perdre son bébé. Pierre Palmade a déclaré ne pas se souvenir de l’accident mais précise avoir perdu le contrôle de son véhicule après s’être injecté des drogues de synthèse pendant trois jours. Il sera incarcéré dans la région de Bordeaux (Gironde), où il réside.

