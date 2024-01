Affaire Jubillar : l'enquête relancée par une discussion d'un détenu avec sa mère ?

Un détenu condamné pour meurtre a évoqué l'affaire Jubillar de façon troublante lors d'une conversation téléphonique. De nouvelles informations qui pourraient relancer l'enquête.

Alors que l'enquête sur la disparition de Delphine Jubillar est bouclée et que Cédric Jubillar doit être jugé à la fin de l'année 2024 pour le meurtre de sa femme, l'enregistrement d'une conversation troublante à la prison de Lannemezan (Hautes-Pyrénées) vient bousculer les hypothèses. En novembre 2023, un détenu appelle sa mère et la conversation tourne autour de l'affaire Jubillar. La mère indique que les juges d'instruction vont renvoyer Cédric Jubillar devant une Cour d'assises. "Mais il n'y a pas de preuves. Et Sofiane, Sébastien et Mathieu, ils ne les connaissent pas", répond le détenu. "Ah ! S'ils savaient", s'exclame la mère.

Le détenu était dans la même prison que Cédric Jubillar, sans le côtoyer

Ces mots ont été pris au sérieux par le parquet général, qui va demander la réouverture de l'instruction et ordonner une nouvelle enquête. Celle-ci pourrait se concentrer sur l'entourage de Delphine Jubillar. Le détenu, condamné pour une affaire de meurtre, a passé quelques mois dans la même prison que Cédric Jubillar, sans le côtoyer.