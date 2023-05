Affaire des écoutes : l’ancien président Nicolas Sarkozy condamné à trois ans de prison en appel, dont un an ferme

Mercredi 17 mai, l’ex chef de l’État a écopé de trois ans de prison, dont une année ferme, pour corruption active et trafic d’influence. Il a décidé de se pourvoir en cassation.

Visage crispé, Nicolas Sarkozy sort sans dire un mot de son audience, mercredi 17 mai. Il vient d’être condamné à trois ans de prison, dont un an ferme pour corruption active et trafic d’influence et se retrouve déchu de ses droits civiques pour trois ans. “Cette décision me semble stupéfiante, elle est critiquable, contestable, en droit, en fait. Nous ne lâcherons pas ce combat-là, un combat juste, face à une décision particulièrement inique et injuste”, a déclaré son avocate, maître Jacqueline Laffont. Un an ferme en appel, c’est une première pour un ancien président. Mais Nicolas Sarkozy n’ira pas en prison, il portera un bracelet électronique.

D’autres affaires à venir pour Nicolas Sarkozy

L’ancien chef de l’État se pourvoit en cassation, ce qui suspend la peine. Thierry Herzog, son ancien avocat et Gilbert Azibert, juge monégasque accusé de corruption passive ont écopé de la même condamnation, pour pacte de corruption. L’ancien président a deux autres rendez-vous avec la justice. À l’automne, le procès en appel de l’affaire Bygmalion. En première instance, il a écopé d’un an de prison ferme. Et le dossier sur le financement libyen pour la campagne de 2007, pour lequel le parquet national financier vient de réclamer son renvoi devant le tribunal correctionnel.