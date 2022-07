Reportage "On a fait un bond en arrière" : à Paris, des milliers de manifestants "montrent leur colère" afin de défendre le droit à l'IVG

Les mains peintes en rouge sang, ces jeune femmes brandissent des cintres, symbole des avortements clandestins, pour "montrer la violence." Alice et son amie Noëlie, âgées de 17 ans, viennent du Val-de-Marne. C'est leur toute première manifestation "parce que c'est très grave ce qui se passe aux États-Unis. Là-bas, on a fait un bond en arrière. C'est hyper important de montrer notre colère parce que ce sont nos droits, c'est important pour nous de pouvoir avorter si on a envie, si on ne se sent pas prêtes d'être mères."

>> Procédure complexe, absence de consensus… L'inscription de l'IVG dans la Constitution peut-elle aboutir ?

À l'appel d'organisations féministes, comme le Planning familial et les collectifs "Avortement en Europe : les femmes décident" et #NousToutes, plusieurs centaines de personnes ont manifesté à Paris – mais aussi dans une trentaine d'autres villes en France – pour la défense du droit à l'avortement partout dans le monde, en réaction à la remise en cause de l'IVG par la Cour suprême conservatrice des États-Unis. La Cour suprême américaine a renversé, vendredi 24 juin, son célèbre arrêt de 1973 qui garantissait le droit à l'avortement au niveau fédéral, c'est-à-dire sur l'ensemble du territoire des États-Unis.

Les manifestantes brandissent des pancartes "Never again" (plus jamais) et "My body, my choice" (mon corps, mon choix) dans le cortège parisien, le 2 juillet 2022. (LAURIANE DELANOË / RADIO FRANCE)

Morgane est aussi en colère depuis cette décision américaine. À 32 ans, elle défile pour la première fois "de toute ma vie" : "C'est dire à quel point c'est un sujet qui pour moi est important !"

"C'est un droit qui était garanti pour les femmes aux États-Unis, qui en quelques heures a été révoqué. Alors pourquoi pas nous ?" Morgane, manifestante à franceinfo

En France, les collectifs féministes pointent des freins dans le pays dans l'accès à l'interruption volontaire de grossesse comme la fermeture de centres IVG ou le manque de personnel dans les hôpitaux. Ils demandent l'inscription de ce droit dans la Constitution. À l'Assemblée nationale, le groupe Renaissance (ex-LREM) a annoncé, samedi 25 juin, le dépôt d'une proposition de loi pour inscrire le droit à l'avortement dans le marbre de la Constitution française. Pour Noëlie, "cela menace la vie des femmes, il ne faut pas que ça recommence parce que, sinon, plus de femmes seront tuées."