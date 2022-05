Reportage À Paris, des Américaines manifestent pour le droit à l'IVG aux États-Unis : "Ma propre mère a avorté illégalement il y a 50 ans et a failli mourir"

À Paris, des Américaines manifestent pour le droit à l'IVG aux États-Unis : "Ma propre mère a avorté illégalement il y a 50 ans et a failli mourir"

Sur la place du Trocadéro à Paris, une grosse centaine de femmes agitent des cintres, en souvenir de la période sombre des faiseuses d'ange. Quelques semaines après, l'information selon laquelle la Cour suprême américaine envisage de revenir sur le droit à l'avortement fait toujours l'effet d'une bombe.

Olivia, franco-américaine parisienne, a décidé de sortir manifester dimanche : "Ma propre mère a fait un avortement illégal dans les années 50 aux États-Unis. Elle m'a décrit et m'a dit que c'était horrible. Elle a failli mourir et c'est resté pour elle comme un traumatisme."

Que d'autres américaines puissent vivre la même épreuvre que la mère d'Olivia fait frissonner les nombreuses manifestantes. Cindy, New yorkaise d'origine, a peur de ce retour en arrière : "Il y a 50 ans, ça se passait vraiment mal et ça va redevenir comme ça. Cela veut juste dire que ce sera plus dangereux pour les femmes qui en auraient besoin", s'insurge-t-elle.

Jamais Christine n'aurait pensé que le droit à l'avortement serait de nouveau menacé dans son pays. Selon elle, si la Cour suprême américaine revient sur ce droit, cela crééra de nouvelles inégalités : "Cela touchera surtout les femmes pauvres, les femmes noires", estime-t-elle. Imaginez, vous devez avorter, mais vous devez pour ça traverser un Etat grand comme la France pour aller dans un autre Etat ? Ce n'est pas possible..."

Pour les manifestantes : si l'IVG est menacé aux Etats-Unis, c'est à cause de l'influence de la religion. Sur la place du Trocadéro, une pancarte résume : "Garde ton chapelet loin de mes ovaires".