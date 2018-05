Référendum sur l’avortement en Irlande : ce que signifie le vote historique en faveur du "oui"

Pays à forte tradition catholique, l'Irlande a approuvé largement, par référendum, la libéralisation de l'avortement, qui était jusque-là interdit par le 8e amendement de la Constitution.

Le scrutin marque un tournant dans l'histoire récente de la République d'Irlande. Par plus des deux tiers des voix, les Irlandaises et les Irlandais ont dit "oui", vendredi 25 mai, à la libéralisation de l'avortement , selon les sondages sortis des urnes.

Par référendum, les électeurs devaient se prononcer pour ou contre l'abrogation du 8e amendement de la Constitution irlandaise. Introduit en 1983, ce texte interdisait l'avortement au nom du droit à la vie de "l'enfant à naître (...) égal à celui de la mère". Que change la victoire du "oui" au référendum ?

Il ouvre la voie à la pratique de l'IVG en Irlande

Extrêmement restrictive, la loi irlandaise interdisait jusqu'à présent l'avortement, même en cas de viol, d'inceste, ou de malformation du fœtus. La peine encourue s'élevait à quatorze ans de prison, plus une amende. Les députés avaient toutefois introduit une exception à la suite du décès d'une jeune femme à qui les médecins avaient refusé l'IVG (interruption volontaire de grossesse) malgré une grossesse à problèmes,. En 2013, ils avaient autorisé l'avortement en cas de risque mortel pour la mère (y compris de suicide). Sous cette disposition, 26 avortements ont été pratiqués en Irlande en 2014, 26 en 2015, et 25 en 2016.

Un chiffre minime au regard de la population du pays (5 millions d'habitants) et des besoins. Le treizième amendement à la constitution irlandaise garantissait d'ailleurs, de manière assez hypocrite, la "liberté de voyager dans un autre État" pour procéder à une IVG. Désormais, si les structures hospitalières et les médecins suivent, possibilité sera donc donnée aux Irlandaises d'avorter dans leur pays, et non plus en Grande-Bretagne, comme elles le faisaient massivement.

Selon les statistiques du ministère britannique de la Santé, plus de 168 000 avortements ont été pratiqués sur des femmes déclarant une adresse irlandaise dans les hôpitaux d'Angleterre et du pays de Galles entre 1980 et 2016, soit environ 13 par jour. Selon Le Monde, "5 000 Irlandaises" étaient contraintes " chaque année, pour avorter, de se rendre au Royaume-Uni à leurs frais, ou de commander sur internet des pilules abortives, à leurs risques et périls".



Il permet l'élaboration et le dépôt d'un projet de loi à l'Assemblée

Dans la foulée du référendum, le gouvernement doit élaborer un nouveau projet de loi. S'il est voté par le Parlement, ce texte devrait autoriser librement l'avortement pendant les douze premières semaines de grossesse, et jusqu'à 24 semaines pour raisons de santé.

Toutefois, "la guerre n'est pas encore gagnée", explique sur Twitter cette Française qui vit en Irlande.

#RepealThe8th Mini-thread pour clarifier : l’abrogation du 8ème amendement n’est que le premier pas. Il faut ensuite que le Parlement (ci-après Oireachtas) légifère sur le sujet.

La proposition du gouvernement est “sur demande jusqu’à 12 semaines” 1/n — Céline (@McMademoiselle) 26 mai 2018

Les députés, rappelle-t-elle, pourront voter "en leur âme et conscience" et ne seront pas contraints de suivre les consignes de leur parti. Mais, vu les résultats sans ambiguïté du référendum, les parlementaires devraient plutôt respecter les vœux des électeurs.

Il est le signe d'une perte d'influence de l'Eglise catholique

La victoire du "oui" et l'autorisation de l'IVG qui va en découler rendent plus visible encore le déclin de l'influence de l'Église catholique, déjà perceptible à travers de multiples signes. Le 22 mai 2015, les Irlandais s'étaient ainsi prononcés à plus de 60% en faveur de la légalisation du mariage homosexuel (alors qu'il n'est pas autorisé par l'Eglise). L'Irlande était ainsi devenu le 19e pays, le 14e en Europe, à légaliser le mariage entre couples de même sexe. Symbole fort : il était le seul à l'avoir fait par référendum, les autres ayant opté pour la voie parlementaire.

Le ministre de la Santé de l'époque, Leo Varadkar, s'en était réjoui. Aujourd'hui Premier ministre, il a fait campagne pour le "Yes" à la légalisation de l'IVG. Sur Twitter, il a ainsi salué la victoire du "oui" : "merci à tous ceux qui ont voté aujourd'hui. La démocratie en action. Il semble que nous allons faire l'histoire demain".

Thank you to everyone who voted today. Democracy in action. It’s looking like we will make history tomorrow.... #Together4Yes — Leo Varadkar (@campaignforleo) 25 mai 2018

Dans un tweet précédent, il avait aussi rappelé qu'en 1995, la loi sur le divorce était passée avec moins de 10 000 voix d'avance. Depuis, l'Irlande a été profondément secouée par des scandales de pédophilie dans l'Eglise catholique révélés au cours des années 2000. En mai 2009, après neuf ans d'enquête, un rapport signé du juge Ryan avaient révélé que sur 35 000 enfants placés dans des écoles catholiques, dans des maisons de correction ou des institutions pour handicapés, plus de 2 000 déclaraient avoir subi des abus physiques ou sexuels, notamment de la part de prêtres. Six mois plus tard, en novembre 2009, le rapport du juge Murphy accusait quatre archevêques successifs de Dublin d'avoir caché, couvert et étouffé des abus sexuels entre 1975 et 2005.

Aussi l'Eglise catholique est-elle devenue de plus en plus inaudible, en particulier auprès des jeunes générations. Selon Diarmaid Ferriter, professeur d'histoire irlandaise à l'University College Dublin, les mentalités ont changé en profondeur depuis l'instauration du huitième amendement en 1983. "A l'époque, a-t-il déclaré à l'AFP, le débat était dominé par des voix plus âgées, masculines, et l'Église se trouvait manifestement dans une position beaucoup plus puissante qu'aujourd'hui".

Il exprime une fracture générationnelle

Plébiscité à près de 70% des voix, selon les enquêtes, le "oui" révèle surtout une véritable fracture générationnelle. Alors que la légalisation de l'IVG est plébiscitée à 87% chez les 18-24 ans et à 83% chez les 25-34 ans, selon une enquête Ipsos/MRBI pour le journal Irish Times, les Irlandais de plus de 65 ans ont voté majoritairement contre, à 60%.

C'est à peu près la seule ligne de démarcation dans la société irlandaise. Sinon, le "oui" s'avère quasiment aussi largement majoritaire chez les femmes (70%) que chez les hommes (65%). Enfin, la cassure est bien moins nette qu'attendu entre les centres urbains (favorables à l'avortement à 71%, voire 77% à Dublin) et les zones rurales (60%) traditionnellement plus conservatrices.