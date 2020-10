Le 8 octobre, l'Assemblée nationale a donné un premier feu vert à l'allongement, de 12 à 14 semaines de grossesse, du délai légal pour recourir à l'avortement. Nicolas Martin a interrogé le docteur Amina Yamgnane, gynécologue-obstétricienne, porte-parole du Collège national des gynécologues et obstétriciens français et cheffe de la maternité de l'Hôpital américain de Paris.

Pour la gynécologue, il n’y a pas de question éthique posée par cet allongement. Il s’agirait en revanche de pouvoir garantir aux femmes un accès plus rapide à l’acte, notamment dans certaines zones tendues. Comment faire ? Le CNGOF a des propositions à faire. Combien de femmes doivent aller avorter à l’étranger pour un dépassement de délai ? Comment faire pour réduire ce nombre ? Techniquement, quelles différences entre un avortement avant 12 semaines de grossesse, et un avortement entre 12 et 14 semaines ?

