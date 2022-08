Facebook fournit à la police les échanges privés d'une adolescente américaine accusée d'avortement illégal, des internautes appellent à quitter le réseau social

Le mouvement #DeleteFacebook ("Supprimez Facebook") reprend aux Etats-Unis. Le réseau social est accusé d'avoir transmis à la police les conversations privées de deux utilisatrices visées par une enquête pour un avortement illégal, provoquant de vives réactions sur les réseaux sociaux. L'affaire a été révélée lundi 8 août par Forbes (en anglais) et d'autres médias américains.

Celeste Burgess, une Américaine de 17 ans, et sa mère Jessica font face à des poursuites après l'avortement de l'adolescente au Nebraska, où l'IVG est interdite à partir de vingt semaines après la fécondation. Selon la justice américaine, l'adolescente a ingéré une pilule abortive au-delà du délai légal, et aurait ensuite enterré le fœtus avec l'aide de sa mère.

La jeune femme est poursuivie pour "dissimulation ou abandon d'un corps humain", "dissimulation de la mort d'une autre personne" et "fausse déclaration", sa mère pour "pratique d'un avortement passé 20 semaines de grossesse", "pratique d'un avortement par un médecin non agréé", et "dissimulation d'un corps humain".

Les charges visant les deux femmes se fondent notamment sur des messages privés échangés sur Facebook, que le réseau social a accepté de transmettre aux autorités. La police a utilisé les données transmises par Facebook pour perquisitionner les téléphones et les ordinateurs des deux Américaines, comme le montrent des documents révélés par Vice (en anglais). Sur les réseaux sociaux, des internautes disent avoir supprimé Facebook et appellent d'autres utilisateurs à supprimer leur compte pour protéger leurs données personnelles.

I deleted facebook this morning (after not looking since 2016). In the little box where they ask why I said "You shared a user's private information and now she's being criminally charged for abortion. With all due respect, f-ck you." It was so satisfying. #DeleteFacebook https://t.co/4Y2jGbGHz5