Droit à l'avortement : malgré l'allongement du délai légal, peu d'établissements pratiquent les IVG au-delà de 12 semaines

L'accès à l'Interruption volontaire de grossesse (IVG) reste inégal en France, parfois par manque de professionnels ou d'établissements. À l'occasion de la journée mondiale du droit à l'avortement, le Planning familial lance, mercredi 28 septembre, un annuaire sur son nouveau site internet avec tous les endroits où se faire avorter. Or, on découvre par la même occasion que la loi du mois de mars 2022 qui rallonge le délai d'avortement à 14 semaines n'est pas appliquée partout, loin de là.

Ainsi, en France, seulement 40 établissements pratiquent des avortements entre 12 et 14 semaines de grossesse, d'après le décompte du Planning familial. L'opération est plus complexe et les volontaires peu nombreux, comme à l'hôpital de Toulon qui a eu du mal à trouver des volontaires. "L’opération est plus complexe au-delà de 12 semaines de grossesse car le fœtus a grandi, explique Quentin Berl, responsable de l'unité IVG. Elle est vraiment plus compliquée techniquement et émotionnellement. Nous devons utiliser des techniques de morcellement plutôt que d’aspiration. Sur six gynécologues qui font les IVG, deux à trois accepteraient de faire cette pratique."

Conséquence directe dans le Var, Il n'y a pas encore d'opération de ce type. La co-présidente du Planning familial, Danielle Dubois, se sent démunie : "On envoie les femmes à l'hôpital de la Conception à Marseille ou à l'hôpital de Nice. Pour aller à Marseille, il y a 45 minutes de train depuis Toulon et 1h15 pour Nice... Du coup, ça prend du temps, et du temps pour une IVG, ça va vite", regrette-t-elle.

Le Planning familial aimerait écourter les délais de prises en charge pour éviter ces IVG tardives. En 2021, près de 20% des avortements ont été pratiquées lors des deux dernières semaines autorisées par la loi.