Direct Inscription de l'IVG dans la Constitution : le texte examiné à l'Assemblée nationale, à partir de 15 heures

L'objectif : rétablir un service de qualité et être prêt pour les Jeux olympiques cet été. Cette année, 900 personnes vont être recrutées pour les trains de banlieue en Île-de-France, annonce Transilien. La SNCF recherche notamment 400 conducteurs et conductrices de trains, RER ou tram-trains, 300 agents de station "chargés de la relation client en gare" et 130 techniciens de maintenance.

