DIRECT. Etats-Unis : Joe Biden va s'exprimer après la révocation du droit constitutionnel à l'avortement par la Cour suprême

: Joe Biden avait déjà promis d'agir par décret pour protéger l'accès à l'interruption volontaire de grossesse (IVG), mais la marge de manœuvre du président démocrate en la matière est très mince.

: Alors que la Cour suprême des Etats-Unis a dynamité le droit constitutionnel à l'avortement, le président américain Joe Biden va s'exprimer à 12h30 heure de Washington. Soit à 18h30 heure de France métropolitaine. Vous pouvez suivre cette intervention dans notre direct.

: Avant de révoquer aujourd'hui le droit constitutionnel à l'avortement, laissant chaque Etat américain libre de l'interdire, la Cour Suprême des Etats-Unis a pris une autre décision critiquée : celle de consacrer le droit des Américains à porter des armes hors du domicile. Cette décision, qui intervient après plusieurs fusillades meurtrières, fait l'objet de cet article de notre journaliste Rachel Rodrigues, qui permet d'y voir plus clair.

La Cour suprême des Etats-Unis révoque le droit constitutionnel à l'avortement, laissant chaque Etat américain libre de l'interdire. Le Missouri a annoncé être le "premier" Etat à interdire l'avortement après cette décision.



La secrétaire d'Etat au Développement Chrysoula Zacharopoulou, visée par une troisième plainte, juge "inacceptables" les accusations de viols la visant. Nous avons recueilli plusieurs témoignages de violences gynécologiques ou verbales à son encontre.



Ils veulent une hausse des salaires pour mieux faire face à l'inflation. Les syndicats de la SNCF ont appelé aujourd'hui les cheminots à se mettre en grève le mercredi 6 juillet.

: Le Missouri annonce être le "premier" Etat à interdire l'avortement après la décision de la Cour suprême.

: Deux femmes pleurent après l'annonce de la décision de la Cour suprême sur l'avortement, aux Etats-Unis.









: Bonjour @Kat. Une moitié des Etats pourraient bannir l'IVG à plus ou moins court terme.Treize Etats, surtout dans le Sud et le centre plus religieux et conservateur, se sont dotés ces dernières années de lois dites "zombie" ou "gâchette" rédigées pour entrer en vigueur automatiquement en cas de changement de jurisprudence à la Cour suprême. Elles interdisent les avortements avec des nuances.

: Bonjour ! Quels sont les Etats qui risquent de ne pas autoriser les avortements ? Merci ! Grande tristesse et colère pour ce retour en arrière d'un demi-siècle...

: La principale organisation de planning familial américaine a promis de continuer à "se battre" après la décision de la Cour suprême. "Vous ressentez sans doute beaucoup d'émotions - de la douleur, de la colère, de la confusion. C'est normal, nous sommes avec vous et nous n'arrêterons jamais de nous battre pour vous", a tweeté Planned Parenthood.

: A l'opposé de l'échiquier politique américain, l'ancien vice-président républicain des Etats-Unis Mike Pence a chaleureusement salué la décision de la Cour suprême révoquant le droit à l'avortement, "jeté aux oubliettes de l'Histoire".

: Today, the Supreme Court not only reversed nearly 50 years of precedent, it relegated the most intensely personal decision someone can make to the whims of politicians and ideologues—attacking the essential freedoms of millions of Americans.

: L'ancien président américain Barack Obama accuse la Cour suprême d'avoir "attaqué les libertés fondamentales de millions d'Américaines".

: Cette décision de la Cour suprême s'inscrit aussi au bilan de l'ancien président républicain Donald Trump qui, au cours de son mandat, a profondément remanié la Cour suprême en y faisant entrer trois magistrats conservateurs (Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh et Amy Coney Barrett) signataires aujourd'hui de cet arrêt.

: "La Constitution ne fait aucune référence à l'avortement et aucun de ses articles ne protège implicitement ce droit", écrit le juge de la Cour suprême Samuel Alito au nom de la majorité. L'arrêt "Roe v. Wade" "était totalement infondé dès le début" et "doit être annulé". "Il est temps de rendre la question de l'avortement aux représentants élus du peuple" dans les parlements locaux, écrit-il encore.

: C’est un effroyable retour en arrière pour les femmes américaines !

: Quelle horrible nouvelle. Habitant au Texas, je n'ai aucun doute sur la suite des événements, avec les Etats républicains où tout avortement (même dans les cas les plus dangereux pour une femme) seront interdits, et les Etats démocrates où les femmes des USA entier viendront chercher l'aide médicale nécessaire.

: Quelle régression ! Je resterai polie vis-à-vis des membres de la Cour suprême mais.... Soutien à toutes les femmes américaines !

: Quelle triste nouvelle pour les femmes aux Etats-Unis…

: Vous êtes nombreux et nombreuses à réagir dans les commentaires après l'annonce de la décision de la Cour suprême des Etats-Unis.

: Cette décision ne rend pas les interruptions de grossesse illégales, mais renvoie les Etats-Unis à la situation en vigueur avant l'arrêt de 1973, quand chaque Etat était libre de les autoriser ou non.

: Dans une volte-face historique, la très conservatrice Cour suprême des Etats-Unis a enterré l'arrêt emblématique "Roe v. Wade" qui, depuis près d'un demi-siècle, garantissait le droit des Américaines à avorter mais n'avait jamais été accepté par la droite religieuse.

: La Cour suprême des Etats-Unis révoque le droit constitutionnel à l'avortement, laissant chaque Etat américain libre de l'interdire.