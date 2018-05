Avortement : ces Irlandaises qui ont bravé la loi

Elle est un peu effrayée à l’idée de parler devant la caméra, dans un parc. Cette Irlandaise sait qu’elle prend des risques en racontant son histoire. Au pays, elle a commis un crime. Il y a un an, après un échec de contraception, elle tombe enceinte, mais ne veut pas garder l’enfant. Elle choisit d’avorter, alors que c’est interdit en Irlande. "C'était une décision douloureuse. Ça m'a fait mal, mais je sais que c'était la bonne. J'avais plus de trente ans alors je me suis quand même posé des questions. J'ai eu des doutes. Je venais juste de reprendre mes études, je n'avais pas de travail et ma relation ne se passait pas bien."

Un crime passible de 14 ans d’emprisonnement

Pour avorter, elle a commandé une pilule sur internet. Elle a ensuite donné son e-mail et la pilule a été envoyée en Irlande du Nord. Au sud, elle pourrait être interceptée par la douane. Pour avorter, elle n'a donc pas pu voir de médecin, seulement échanger par e-mail. Dans la très catholique Irlande, avorter est un crime. Il est passible de 14 ans de prison, même en cas de viol ou d’inceste. Pour le référendum qui s’annonce, l’écart est faible. Les pro-avortements disposent d’une courte avance, mais elle est fragile.

