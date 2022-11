Didier Leschi, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii), explique samedi sur franceinfo que des officiers de protection sont arrivés sur place pour réaliser des entretiens personnalisés, alors que le navire humanitaire a débarqué 230 migrants secourus en Méditerranée au port militaire de Toulon.

Les entretiens pour les demandes d'asile "commencent aujourd'hui" pour les 234 migrants secourus par l'Ocean Viking et qui ont accosté en France, "des box ont été installés avec des traducteurs", explique Didier Leschi, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii), samedi 12 novembre sur franceinfo.

>> "Ocean Viking" : pourquoi la France a finalement décidé d'accueillir le navire humanitaire

Des officiers de protection sont arrivés sur place. Ils vont réaliser des "entretiens personnalisés pour comprendre exactement qui est qui, en fonction de la nationalité", explique-t-il. "Nous savons par expérience et par continuité des échanges sur les nationalités ; Qui relève d'un besoin de protection ou pas ?", assure Didier Leschi, en citant notamment les personnes venant de Syrie, pays en guerre depuis plus de 10 ans. Mais "on peut s'interroger" aussi au cas par cas sur les personnes venant du Bangladesh, du Pakistan, du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Maroc, ajoute-t-il.

Les migrants seront répartis entre 11 pays européens

Ceux dont la demande d'asile sera retenue pourront rester légalement sur le territoire français le temps de la procédure. Ils seront dirigés vers un guichet unique et suivront le "processus classique d'orientation des personnes vers le dispositif d'accueil national". Au terme de ce processus, ils seront ensuite répartis entre les 11 pays européens qui se sont engagés à prendre 175 des 234 passagers.

Ocean Viking : "Dès lors que la personne dit qu'elle est mineure, il faut la prendre en charge de manière spécifique", indique Didier Leschi "Du point de vue humain et des évidences, ce sont des personnes qui nécessitaient un secours immédiat et un port sûr" pic.twitter.com/9NNyfGf1xt — franceinfo (@franceinfo) November 12, 2022

Sur la totalité des migrants de l'Ocean Viking, 44 ont déclaré être des mineurs non-accompagnés. "C'est toujours dans un premier temps du déclaratif, souligne-t-il. C'est une personne qui dit je suis mineure et je suis seule. A ce moment-là, il y a un processus social de discussion, d'évaluation pour savoir si elle est vraiment mineure ou pas."

"Dès lors que la personne dit qu'elle est mineure, il faut la prendre en charge de manière spécifique, on ne peut pas la mélanger avec des adultes, on doit immédiatement la protéger." Didier Leschi à franceinfo

Au total, le navire humanitaire a secouru 234 personnes en mer. Quatre ont été héliportées vers la Corse pour des urgences médicales avant que le bateau n'accoste. Les autres ont attendu à bord, qu'il puisse venir les débarquer à Toulon. La quasi-totalité a été conduite dans une zone d'attente sur la presqu'île de Giens (Var), une personne a été conduite à l'hôpital de Toulon, les 44 mineurs non-accompagnés ont été pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance.