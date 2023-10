Sécurité : "L'immigration est un vecteur de l'insécurité aujourd'hui dans notre société", affirme Jordan Bardella, président du RN

Durée de la vidéo : 12 min

Jordan Bardella, président du Rassemblement national (RN) et tête de liste du parti aux élections européennes, était l'invité des "4 Vérités" sur France 2, mardi 3 octobre.

En déplacement dans le Lot-et-Garonne, Emmanuel Macron a annoncé lundi 2 octobre la création de 238 nouvelles brigades de gendarmerie sur l'ensemble du territoire français, afin de renforcer leur présence dans les zones rurales et périurbaines. "M. Macron est un beau parleur du déclin de notre pays, puisqu'il a annoncé pour la huitième fois depuis janvier 2022, par son intermédiaire ou celui de son gouvernement, ces brigades de gendarmerie", a lancé Jordan Bardella, président du Rassemblement national (RN), invité des "4 Vérités" mardi.



Des "effets de communication"

"Il ne faut pas être dupe de ces effets de communication", a estimé la tête de liste du RN aux élections européennes, ajoutant que ces annonces "sont à nuancer". "Il ne faut pas oublier que M. Macron a un bilan, et que son bilan aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus aucun territoire dans notre société, plus aucun Français qui est épargné par la violence et la montée de l'insécurité", a affirmé Jordan Bardella.

Pour répondre à cette situation, le président du RN a appelé au "retour de l'autorité" et à "un sursaut pénal". "Nous souhaitons mettre fin aux aménagements de peines pour toutes les peines de prison prononcées au-delà de six mois ferme", a indiqué Jordan Bardella, disant également vouloir "rétablir des peines minimales". "Il faut surtout expulser les délinquants et criminels étrangers", a-t-il estimé, précisant que "25% des détenus aujourd'hui dans nos prisons sont des étrangers". "L'immigration est un vecteur de l'insécurité aujourd'hui dans notre société, s'agissant notamment de la délinquance de rue", a affirmé le président du RN.