Projet de loi immigration : rassemblement devant l'Assemblée nationale contre la politique "hostile" du gouvernement

"On veut des titres de séjour pérennes", a déclaré mardi Aboubacar Dembele, du Collectif des travailleurs sans-papiers de Vitry-sur-Seine avant un débat dans l'Hémicycle autour du projet de loi de l'exécutif sur le sujet.

Ils souhaitent en "finir avec ces amalgames permanents entre immigration et délinquance" et la "spirale mortifère du contrôle permanent aux frontières". Les militants et responsables d'une quinzaine d'associations se sont rassemblés, mardi 6 décembre, devant l'Assemblée nationale pour dénoncer la politique migratoire du gouvernement, avant un débat dans l'Hémicycle autour du projet de loi de l'exécutif sur le sujet. La secrétaire générale de La Cimade, Fanélie Carrey-Conte, appelle à un "changement de paradigme" sur l'immigration.

De "l'obsession" du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur les expulsions au projet de titre de séjour "métiers sous tension", forme d'"esclavage moderne", les principaux axes du futur texte ont été dénoncés par les associations d'aide aux exilés présentes mardi après-midi.

"On veut des titres de séjour pérennes", a déclaré Aboubacar Dembele, du Collectif des travailleurs sans-papiers de Vitry-sur-Seine, en opposition au titre annuel renouvelable proposé par le gouvernement pour pallier le manque de main-d'oeuvre dans certains secteurs. Une proposition appréciée par certains syndicats, qui y voient une alternative satisfaisante à l'actuelle circulaire "Valls" qui permet des régularisations en accord avec les employeurs, mais que M. Dembele a comparée à "de l'esclavage moderne".

Quelques députés issus de la gauche ou encore des écologistes comme Benjamin Lucas et Sandra Regol, sont venus à la rencontre de la centaine de personnes réunies devant l'Assemblée nationale, devant une banderole appelant à une "politique respectueuse des droits humains".