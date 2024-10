Nouvelle loi immigration : "Ce que je veux, pour sauver des vies, c'est changer les lois", affirme le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau

"A chaque fois qu'on voit qu'il y a un trou dans la raquette, notre travail, c'est précisément de changer les règles", a expliqué mardi le ministre aux "4 Vérités", sur France 2.

Un nouveau projet de loi sur l'immigration devrait arriver à l'Assemblée au début de l'année 2025. Il prévoit, notamment, l'allongement du délai de rétention, qui passera de 90 à 210 jours dans certains cas. "Ça concernera les individus les plus dangereux", explique Bruno Retailleau, invité des "4 Vérités" du mardi 15 octobre. Prenant l'exemple de Philippine, le ministre de l'Intérieur ajoute : "Ce que je veux, pour sauver des vies, c'est changer les lois. A chaque fois qu'on voit qu'il y a un trou dans la raquette, notre travail (...) c'est précisément de changer les règles."

Quelque "3 000 places dans les centres de rétention dans deux ans"

Face au manque de places dans les centres de rétention, il promet : "On va en construire. On veut atteindre 3 000 places dans deux ans." Mais à quoi sert-il d'allonger la durée de rétention si les pays d'origine ne veulent pas récupérer leurs ressortissants ? "Avec mes collègues européens, on a vu un certain nombre de leviers”, assure le ministre de l'Intérieur.