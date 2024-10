Loi immigration : le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau maintient son idée de "transformer l'AME en aide médicale d'urgence"

Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, était l'invité du 20 Heures mercredi pour parler de la nouvelle loi immigration préparée par le gouvernement.

Pour Bruno Retailleau, la nouvelle loi immigration préparée par le gouvernement pour le début de l'année prochaine n'est "pas une version light" de celle votée en janvier dernier et censurée par le Conseil constitutionnel. "Ce que je veux faire, c'est qu'en France, nous n'ayons pas de dispositif d'aide sociale plus généreux que ce que font par ailleurs d'autres pays européens", affirme-t-il. Pour lui, si la France ne suit pas cette politique, "on enverra aux passeurs, ces esclavagistes des temps modernes, un message en disant : 'Venez parce que chez nous on est laxiste'".

L'Aide médicale d'État "transformée en aide médicale d'urgence"

Le ministre poursuit : "L'idée, c'est que quelqu'un qui ne travaille pas ne vienne pas en France pour toucher des allocations familiales le premier jour où il pénètre sur le territoire national." Interrogé sur l'Aide médicale d'État (AME), Bruno Retailleau explique que cette aide pourrait être "adaptée (…) par amendement dans le PLF". L'idée serait de "transformer l'AME en aide médicale d'urgence. On fait ce que beaucoup de pays européens font", insiste-t-il.

