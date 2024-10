Loi immigration : les mesures proposées par Bruno Retailleau

Bruno Retailleau souhaite reprendre les dispositions sur l'immigration qu'il avait lui-même proposées lorsqu'il était sénateur. Le ministre de l'Intérieur propose notamment d'instaurer un rapport de force avec les États d'origine des clandestins et la pénalisation du délit de séjour irrégulier.

Bruno Retailleau a adopté un ton très diplomatique, mardi 29 octobre, au Maroc, bien loin du discours musclé qu'il tient en France sur l'immigration et la loi qui devrait porter son nom en 2025. Le ministre de l'Intérieur veut reprendre les dispositions qu'il avait lui-même proposées lorsqu'il était sénateur. Elles avaient été censurées par le Conseil constitutionnel en janvier 2024. Parmi les dispositions, on peut retrouver la pénalisation du délit de séjour irrégulier et une amende de 3 750 euros pour tout étranger majeur qui séjournerait en France plus longtemps que ne l'autorise son visa.

Le RN attend de voir les résultats

Bruno Retailleau souhaite aussi instaurer un rapport de force avec les États d'origine des clandestins, en conditionnant les aides au développement à une meilleure coopération sur les éloignements. Au cœur du projet également, il y a le regroupement familial. L'objectif serait de le resserrer au maximum. Le Rassemblement national voit cela d'un bon œil mais il attend de voir le résultat. Sans compter que les mesures proposées par le ministre de l'Intérieur pourraient ne pas être conformes à la Constitution.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.