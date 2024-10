Loi immigration : "L'autorité de l'État est remise en cause", estime Pierre-Henri Dumont, secrétaire général adjoint des Républicains

Le gouvernement a annoncé la mise en place d'une nouvelle loi immigration. Pour Pierre-Henri Dumont, "il y a un sentiment d'inefficacité qui affaiblit l'action de l’État".

Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau a exprimé la volonté du gouvernement de faire adopter en 2025 une nouvelle loi immigration, moins d'un an après celle promulguée fin janvier. "C'est une des priorités. Il y a malheureusement des faits divers qui nous prouvent une sorte d’inefficacité de l'État. Un sujet d'efficacité de l'État où l'autorité est remise en cause. On expulse 5 à 8 % des étrangers qui sont sous OQTF. Il y a ce sentiment d'inefficacité globale qui affaiblit l'action de l’État dans son ensemble", explique Pierre-Henri Dumont, ancien député LR du Pas-de-Calais et secrétaire général adjoint des Républicains.

"Application du dispositif législatif existant"

"Il y a un problème lorsqu'il y a 20 % des OQTF qui sont exécutées. C’est un problème majeur pour la France et au niveau de l’Union européenne. Il y a ce sentiment d’impunité pour des individus qui sont potentiellement dangereux. Cette action passe avant tout par l'application du dispositif législatif existant", répond Éléonor Caroit, députée Renaissance des Français établis hors de France

