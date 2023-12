Loi immigration : "J'ai le sentiment du devoir accompli", assure Elisabeth Borne

"J'ai le sentiment du devoir accompli", a déclaré la Première ministre Elisabeth Borne ce mercredi sur France Inter, au lendemain de l'adoption de la loi immigration par le Parlement. "On voulait faire voter un texte sur des mesures utiles, efficaces, attendues par nos concitoyens, avec deux objectifs : éloigner plus rapidement, plus efficacement ceux qui n'ont pas le droit d'être en France et mieux intégrer ceux que nous choisissons d'accueillir", a ajouté la cheffe du gouvernement.

Alors que tous les députés Les Républicains (LR) et ceux du Rassemblement national (RN) ont voté pour ce projet de loi, Elisabeth Borne refuse de parler d'un texte durci en commission mixte paritaire (CMP). "C'est un texte qui a été voté au Sénat, qui a été durci au Sénat, et qui, dans sa version issue du Sénat, comportait des mesures dont nous ne voulions pas."