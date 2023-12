Loi immigration : "J'ai confiance dans la capacité à nouer un accord avec les Républicains", affirme le député Renaissance Pieyre-Alexandre Anglade

Lundi 18 décembre, Pieyre-Alexandre Anglade, député Renaissance des Français établis hors de France, est l'invité du 12/13 info pour revenir sur l'évènement politique de la journée : la réunion de la commission mixte paritaire sur le projet de loi immigration.

"Les négociations sont encore en cours et on ne pourra savoir quel sera le résultat qu'à l'issue de la commission mixte paritaire", a indiqué Pieyre-Alexandre Anglade, député Renaissance des Français établis hors de France, dans le 12/13 info, lundi 18 décembre. Selon lui, le projet de loi immigration "n'est pas un petit texte, il y a une centaine d'articles (…) donc tout cela prend du temps".

Des "lignes rouges respectées"

Pieyre-Alexandre Anglade est-il confiant sur l'issue de la commission mixte paritaire ? "La discussion avance sur de bonnes bases, dans de bonnes conditions, les deux parties, c'est-à-dire la majorité et les députés et sénateurs Les Républicains sont prêts à faire un pas l'un vers l'autre. Moi, j'ai confiance dans la capacité du gouvernement et de la majorité à nouer un accord avec les Républicains", a-t-il affirmé. La majorité a "un certain nombre de lignes rouges", et "celles-ci semblent aujourd'hui respectées, notamment sur les régularisations", a précisé le député.