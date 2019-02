Isère : le geste héroïque d'un sans-papier guinéen

Mamoud Diallo a 21 ans, il est demandeur d'asile orphelin guinéen. Il est aussi commis de cuisine stagiaire. Mardi 29 janvier, il prend la défense d'une collègue. Elle était agressée à coups de couteau par son chef cuisinier, pris de folie. Il a réussi à le calmer. "Sa façon d'agir était très spontanée, il n'a pas réfléchi. Il y avait une fille en danger et il s'est interposé pour la protéger", se souvient Martine Chaligné, la directrice générale du centre de formation Afrat à Autrans (Isère).

Régularisation accélérée ?

"Mamoud Diallo est intervenu avec son cœur. Il n'a pas regardé si la personne était armée et bien plus grande que lui. Il s'est mis au milieu et il a trouvé les mots", confie l'adjudant-chef Ludovic Brassac de la gendarmerie de Villard-de-Lans (Isère). Les gendarmes qui ont recueilli son témoignage après les faits tiennent à souligner son courage et ont appuyé sa demande de régularisation auprès de la préfecture.