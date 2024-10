Les passages clandestins aux frontières de l'UE ont reculé de 42% par rapport à la même période en 2023, selon l'agence Frontex

Selon l'Agence européenne de surveillance des frontières, les baisses les plus significatives ont été observées sur la route des Balkans et celle de Méditerranée centrale.

Le nombre de passages clandestins détectés aux frontières de l'Union européenne a baissé de 42% sur les neuf premiers mois de 2024 comparé à la même période de l'année précédente, a annoncé mardi 15 octobre l'Agence européenne de surveillance des frontières Frontex. Les baisses les plus significatives ont été observées sur la route des Balkans occidentaux (-79% par rapport à la même période l'année dernière) et celle de Méditerranée centrale (-64%).

Mais les franchissements irréguliers détectés en provenance d'Afrique de l'Ouest ont doublé, et quasiment triplé sur les 6 000 kilomètres de frontière terrestre orientale de l'Union européenne (+192%), selon Frontex. L'agence précise que les données se réfèrent au nombre de détections de franchissements irréguliers, une même personne pouvant franchir la frontière extérieure de l'UE plusieurs fois et à des endroits différents.

Des franchissements en hausse en Méditerranée orientale

La majeure partie des passages de migrants ou de réfugiés détectés par Frontex l'ont été en mer Méditerranée et dans la Manche, vers la Grande-Bretagne. De janvier à septembre, il y a eu 47 710 passages irréguliers enregistrés en Méditerranée centrale, via l'Italie notamment, 45 610 (+15%) en Méditerranée orientale, via la Turquie ou la Grèce, et 11 483 (-1%) en Méditerranée occidentale vers l'Espagne. Dans la Manche, le nombre de passages recensés s'est élevé à 47 514 entre janvier et septembre (+2%).

Les passages clandestins détectés en provenance d'Afrique de l'Ouest ont atteint le nombre de 30 616. Sur la voie des Balkans occidentaux, via la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie ou la Croatie, Frontex a recensé 16 698 passages irréguliers. Sur les frontières terrestres orientales de l'UE, le nombre de franchissements irréguliers détectés s'est élevé sur la période à 13 195. Les trois principaux pays d'origine des migrants en situation irrégulière aux frontières européennes sont la Syrie, le Mali et l'Ukraine.